Enes Zafer Şimşek'ten Bronz Madalya Gururu

Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 9. sınıf öğrencisi Enes Zafer Şimşek, Bursa'da düzenlenen iller arası karate ligi 2. etabında bronz madalya kazanarak ilçeye gurur yaşattı.

Enes Zafer Şimşek'ten Bronz Madalya Gururu
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Selimpaşa Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu 9. sınıf öğrencisi Enes Zafer Şimşek, 23 Mart Pazar günü Bursa'da düzenlenen Minik-Yıldız-Ümit İller Arası Karate Ligi 2. Etabı’nda önemli bir başarıya imza attı.

Toplam 16 ilden 776 sporcunun katılım sağladığı turnuvada 2010-2011 doğumlu Ümit Bay 57 kg kategorisinde mücadele eden genç sporcu, üstün performansıyla bronz madalyaya uzandı.

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Enes Zafer Şimşek, bu başarısıyla hem okulunu hem de Silivri’yi gururlandırdı.