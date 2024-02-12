Enez'de dolu ve fırtına
Edirne'nin Enez ilçesinde etkili olan dolu yağışı ve şiddetli rüzgar, araçlara ve evlerin çatılarına zarar verdi.
Edirne’nin Enez ilçesinde etkili olan dolu yağışı ve şiddetli rüzgar, araçlara ve evlerin çatılarına zarar verdi.
Enez ilçesine bağlı Küçükevren köyünde şiddetli rüzgar ile birlikte başlayan dolu yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına sebebiyle çatılardan uçan kiremitler, park halindeki bazı araçların üzerine düşerek camlarını kırdı. Şiddetli rüzgarla birlikte başlayan dolu yağışı da bölgede olumsuzluklara yol açtı.