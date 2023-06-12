Enez'de üretilen kirazlar Avrupa'nın 5 ülkesine ihraç ediliyor

Edirne’nin Enez ilçesine bağlı Çeribaşı köyünde üretilen kirazın hasadı başladı. Üretilen kirazlar Almanya, İngiltere ve Fransa olmak üzere 5 Avrupa ülkesine ihraç ediliyor.

Enez’in Çeribaşı köyü ile özdeşleşen kirazın hasadına başlayan Çeribaşı Köyü Muhtarı ve kiraz üreticisi Tezcan Meriç, 100 fidan ile başladıkları kiraz üretiminin 500 dönümlük araziye yayıldığını söyledi. Meriç, "Kaliteden ödün vermeden Türkiye’nin en iyi kirazını üretmeyi başardık ve üretmeye devam ediyoruz. Hasadı 10 günlük süre içerisinde bitirmeyi planlıyoruz. Kirazımızı, Almanya İngiltere ve Fransa olmak üzere 5 Avrupa ülkesine ihraç ediyoruz. Çeribaşı kiraz, kalitesinden dolayı da firmalar tarafından rağbet görüyor. Valimizin katılımıyla 15 Haziran’da köyümüzde hasat şenliği gerçekleştireceğiz" dedi.

"Kirazlarımız kalitesi ve uzun ömürlü"

Kiraz üreticisi Şükran Taban da yaklaşık 20 yıldır mu işle meşgul olduğunu belirterek, "Ürünümüz kaliteli ve uzun ömürlü olduğu için genelde ihraç ediyoruz. Hasat zamanı civardaki köylerden işçiler getiriyoruz. Böylece civar köylerde yaşayanlara da bir gelir kaynağı sağlamış oluyoruz. Hasat ettiğimiz ürünler, İngiltere, Fransa ve Almanya başta olmak üzere Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor" diye konuştu.

"Kirazlarımız, kraliyet ailelerine kadar ulaşıyor"

Şükran Taban’ın oğlu Yiğit Taban da, kiraz bahçesinde büyüdüğünü dile getirerek, "Bu yıl verimler ve fiyatlar beklediğimiz gibi güzel oldu. Bölgemizde 500 dönüme yakın ekili ağaçlardan ortalama 350 ile 400 tona yakın bir verim sağlanıyor. Çeribaşı kiraz bir çok Avrupa ülkesine ihracat edilerek, önemli bir marka haline geliyor. Kirazlarımız, kraliyet ailelerine kadar ulaşıyor" ifadelerini kullandı.