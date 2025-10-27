Enez Kaymakamı göreve başladı

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan son kararnameyle Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yaparken Edirne’nin Enez Kaymakamlığı görevine atanan Merve Ayık görevine başladı.

Erez Kaymakamlığı görevine başlayan Merve Ayık, kamu yönetimi alanındaki tecrübesi ve sosyal projelere verdiği önemle tanınıyor.

1990 yılında Ankara’nın Akyurt ilçesinde doğan Merve Ayık, ilk ve orta öğrenimini Ankara’da tamamladı. 2013 yılında Biyomedikal Mühendisliği bölümünden mezun olan Ayık, 2019’da Hukuk Fakültesi’ni bitirerek kamu yönetimi alanında ikinci bir akademik birikim kazandı. 2014 yılında Sağlık Bakanlığı bünyesinde "sağlık uzmanı" olarak göreve başlayan Ayık, bu kurumda yedi yıl boyunca çeşitli idari görevlerde bulundu.

2021 yılında İçişleri Bakanlığı’nın açtığı kaymakamlık sınavını kazanarak mülki idare amirliği kariyerine adım atan Ayık, kaymakamlık stajlarını Muğla Seydikemer ve Trabzon Ortahisar ilçelerinde tamamladı.

12 Ağustos 2022 tarihli onayla Aydın Karpuzlu Kaymakam Vekili olarak göreve başlayan Ayık, Mayıs 2024’te İçişleri Bakanlığı Eğitim Dairesi tarafından düzenlenen Yabancı Dil Eğitim Programı’na katıldı. Kaymakam Ayık, programın ardından Enez Kaymakamı olarak yeni görevine atandı.