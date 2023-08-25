Enez ve İpsala'da 410 bin yavru sazan su ile buluştu

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün tüm Türkiye’de hayata geçirdiği “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” dahilinde İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu’nda üretilen 410 bin yavru sazan Enez ve İpsala’da suyla buluştu.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünün Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi dahilinde, Türkiye’de amatör balık avcılığını yaygınlaştırmak ve sürdürülebilir balıkçılığın verimini artırmak amacıyla, 2023 yılında İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisinde üretilen 400 bin yavru sazan, İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili’nin de katılımıyla, ilçe sınırlarındaki Hamzadere Barajı’na salındı. Enez Kaymakamlığı’na da vekalet eden Ömer Sevgili tarafından, İpsala Su Ürünleri Üretim İstasyonu’ndan teslim alınan 10 bin yavru sazan balığı, Enez İlçe Tarım ve Orman Müdürü Simge Ünlüsoy’un da katılımıyla Enez’in Umurbey Göleti’ne bırakıldı.

2023 yılında 5,5 milyon yavru sazan üretildi

Edirne Tarım ve Orman İl Müdürü Adilla Bayazıt, İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisi’nde üretilen 5,5 milyon adet sazan balığı yavrusundan 3 milyon 419 bin adet yavru balığının, İstanbul, Çanakkale, Tekirdağ ve Kırklareli’nde su ile buluşturulduğunu ifade etti.