Enflasyon oranlarının açıklanmasıyla memur ve emeklilere verilecek zam oranı belli oldu

Milyonlarca memur ve emeklinin merakla beklediği enflasyon rakamı açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Temmuz Çarşamba günü 6 aylık enflasyon oranlarının netleşeceğini belirterek, "Enflasyon oranlarının belli olmasıyla birlikte biz de memur ve emeklilerimize verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz" açıklamalarında bulunmuştu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) haziran ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre; haziranda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bir önceki aya göre yüzde 3,92 arttı. Yıllık bazdaki artış ise yüzde 38,21 oldu. Memur, memur emeklisi, ve SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabii olan emeklilere yapılacak zam oranını etkileyecek 6 aylık enflasyon ise yüzde 19,77 olarak gerçekleşti.

Memur ve memur emeklileri ne kadar zam alacak

Toplu sözleşmeye göre memurlar yılın ilk 6 ayı için yüzde 8 zam almıştı. Memur ve memur emeklileri bu zammı aşan oranda enflasyon için fark almaya hak kazanıyor. Memurlara bu yılın ikinci 6 ayı için, yüzde 6 zam ve enflasyon farkı verilecek. Memurlar ikinci 6 ayda yüzde 6’lık sözleşme zammına ek olarak yüzde 11,77’lik enflasyon farkı alacak. Böylece memur ve memur emeklileri yüzde 17,77’lik zamma hak kazandı.

SSK ve Bağ-Kur emeklisi ne kadar zam alacak

6 aylık enflasyon oranın açıklanmasıyla beraber SSK ve Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’na tabii emeklilerin de alacağı zam oranı belli oldu. 6 aylık enflasyon yüzde 19,77 olarak gerçekleşti. Böylece SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 19,77 zam alacak.

Memur ve emeklilerin kesin zam oranı ise refah payı eklenmesinin ardından belli olacak. Öte yandan memur maaşlarına ilişkin düzenleme de bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne (TBMM) gelecek. Teklifi saat 12.00’de AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler’in Meclis Başkanlığı’na sunması bekleniyor.