Engel parkurlu Avrupa Gençler Şampiyonası, İstanbul'da başlıyor

Dünyada engel parkurlu ilk Avrupa Gençler Şampiyonası, İstanbul’da başlıyor. Başakşehir Millet Bahçesi’nde 14-19 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenecek şampiyonaya Türkiye’den 8 sporcu olmak üzere 15 ülkeden toplam 82 pentatlet katılacak.

Bu yıl modern pentatlon alanında düzenlenen iki dünya kupasına ev sahipliği yapan Türkiye, şimdi de ilk kez düzenlenecek ’Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası’na ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Avrupa Modern Pentatlon Konfederasyonu (ECMP) ile Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu’nun (TMPF) Türkiye’de ilk kez gerçekleştireceği ve dünyada ilk kez modern pentatlonun yeni disiplini olan engel parkurunun da yarışmaya dahil edileceği Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, 14-19 Haziran 2023 tarihlerinde İstanbul Başakşehir Millet Bahçesi ve Başakşehir Spor Kompleksi’nde yapılacak. Başakşehir Belediyesi işbirliğiyle gerçekleştirilecek organizasyona 15 ülkeden 36 kadın ve 46 erkek sporcu olmak üzere toplam 82 pentatlet katılım gösterecek. Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası’nda ev sahibi ülke olan Türkiye adına 4 kadın, 4 erkek olmak üzere toplam 8 sporcu yarışacak. 2023 yılındaki ulusal sıralama yarışlarında dereceye giren sporcuların mücadele edeceği Avrupa Gençler Şampiyonası’nda kadınlar kategorisinde Belemir Almira Dede, Ayşen Bensu Gül, Ebrar Çalışkan ve Selin Eyipoğlu; erkeklerde Barış Doğu Çelik, Erkan Altunay, Jan Demir Vurdum ve Kıvanç Taşyaran yer alacak.

Engel parkuru, eskrim, yüzme, koşu ve atış disiplinlerinde yapılacak Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, 14 Mayıs’ta erkekler ve kadınlar kategorisinde yapılacak bayrak yarışı ile başlayacak. 15 Haziran’da ise erkekler kategorisindeki eleme yarışları, eskrim sıralama yarışları, engel parkuru, yüzme, koşu ve atış etaplarında gerçekleşecek. Ardından 16 Haziran’da bu sefer kadınlar kategorisinin eleme müsabakaları düzenlenecek. Eleme yarışlarında en fazla puan alan 36 kadın ve 36 erkek sporcu, 17 Haziran’da yapılacak eskrim sıralama turunun ardından 18 Haziran’daki finallere katılacak ve Avrupa gençler kategorisinde şampiyonluk ipini göğüslemek için mücadele edecek. Avrupa Gençler Modern Pentatlon Şampiyonası, 19 Haziran’da gerçekleşecek ve Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 12 ülke takımının yarışacağı karışık bayrak yarışı ile birlikte son bulacak.