Engel parkurlu ilk U17 Dünya Şampiyonası, Mısır'da başladı

Mısır’ın İskenderiye kentinde 11-16 Temmuz tarihleri arasında yapılacak ve 115 pentatletin mücadele edeceği engel parkurlu ilk şampiyona olan U17 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası başladı. Şampiyonada Türkiye’yi milli pentatlet Eda Özrodop temsil ediyor.

Uluslararası Modern Pentatlon Birliği (UIPM) ile Mısır Modern Pentatlon Federasyonu’nun düzenlediği engel parkurlu ilk “UIPM 2023 U17 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası”, Mısır’ın İskenderiye kentinde başladı. Beş disiplinli bir pentatlon müsabasası özelliğini taşıyan ilk küresel yarışma olan U17 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası, eskrim, engel parkuru, yüzme, koşu ve atış etaplarından yapılacak. Aralarında Türkiye’nin de olduğu 26 ülkeden 55 kadın, 60 erkek sporcu olmak üzere toplam 115 pentatletin katıldığı şampiyonada Türkiye’yi kadınlar kategorisinde milli sporcu Eda Özrodop temsil edecek. Elemelerde B Grubu’nda yarışacak milli sporcu, ilk olarak 36 kadın arasına kalmak için, ardından da 15 Temmuz’da yapılacak kadınlar finalinde şampiyonluk için mücadele verecek. Şampiyona, 16 Temmuz’da yapılacak Karışık Bayrak Yarışı ile birlikte son bulacak.

Bu şampiyonanın ardından Türkiye’nin ev sahipliğinde 25-30 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek U19 Dünya Modern Pentatlon Şampiyonası da yeni disiplin olan engel parkurunu içeren bu kategorideki ilk şampiyona olarak tarihi geçecek.