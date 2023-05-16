Engel tanımayan yarışma

Bursa’da engelliler haftası sebebiyle Engelsiz Yaşam Yemek Yarışması düzenlendi. Yıldırım Belediyesi Halk Eğitim Merkezi ve HasTavuk tarafından organize edilen yarışma Balaban Mesire Alanında gerçekleşti.

Engelsiz Yaşam Yemek Yarışmasında, yarışmacılar jüri karşısına çıkardıkları tabakları özenle hazırladılar. Bursa’nın otel ve restoranlarında görev yapan şefler, dereceye girecek tabakları belirlemekte zorlandı. HasTavuk’un gıda sponsorluğunda ki yarışmasında tavuklu yemekler yarıştı.

Sergilenen yemeklerin yanında, tezgahlarda çeşitli El Sanatı Ürünleri, Yıldırım Halk Eğitimi Merkezi kursiyerlerinin çalışmaları da yer aldı.

HasTavuk Kurumsal İletişim Müdürü Bircan Özkan “sosyalleşmeyi ve kaynaşmayı sağlayan bu güzel etkinliğin bir parçası olmaktan mutluyuz. Özellikli çocuklarımız bu organizasyonlar sayesinde etkileşim içine giriyor, önyargılarını kırıyor ve bu durum engelsiz bir yaşam için bize umut veriyor.” dedi.

Etkinliğe Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Yıldırım İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Sevinç, Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Filiz Çilingir ve Engelsiz Yaşam Okulu Kurum Müdürü Mustafa Korkmaz katıldı.