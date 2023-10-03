Engelleri aşıp camide buluştular

Bilecik İl Müftülüğü Engelli Koordinatörlüğü ile Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği (BİEYDER) tarafından engellilere yönelik Mevlid Kandili programı düzenlendi.

Bilecik merkez Hamidiye Camii’nde düzenlenen programda engelli bireylerle bir araya gelen İl Müftüsü Ali Erhun, “Bu hafta peygamberimizin dünyaya teşrifinin yıldönümü olan Mevlid Kandilini kutladık. Ayrıca bu haftayı Mevlid-i Nebi haftası olarak da kutluyoruz. Hafta boyunca Peygamberimizi anlatmaya ve anlamaya çalışıyoruz. Programımıza katılmanız ayrıca bizleri mutlu etmiştir. Sizler özelsiniz, sizler önemlisiniz ve bizler sizleri seviyoruz. Ben başta programın hazırlanmasında emeği geçen hocalarıma, TDV gönüllülerimize ve katkısı olan herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Programda engelli vatandaşlara hitap eden Vali Yardımcısı Vedat Yılmaz, herkesin engelli adayı olduğuna değindi. Vali Yardımcısı Yılmaz, "İçimizde engelli olanlar var. Kalanlar ise engelli adayı. Hepimiz her an engelli olabiliriz. Engelli olmanız sizin daha iyi bir hayat sürmeniz, daha iyi düşünmeniz ve ibadet etmenize engel değil. Yüce Allah cümlemizin yardımcısı olsun” sözlerinde bulundu.

Kur’anı Kerimin tilavet edildiği ve Mevlid-i Şerif’in okunduğu program İl Müftüsü Ali Erhun’un duasıyla sona erdi.