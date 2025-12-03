Engelleri Kaldıran Güç: Birlik ve Dayanışma

Yeni Mahalle Muhtarı Müslim Üstün, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü belirtti. Toplumsal farkındalığın artırılması gereken bugün için Üstün, “Engellerin sevgi, dayanışma ve doğru sosyal politikalarla aşılabileceğine inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Engelli Bireylere Yönelik Destek Vurgusu

Üstün, Yeni Mahalle’de yaşayan engelli vatandaşların ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini ve mahallede erişilebilirliği artırmaya yönelik adımlar attıklarını dile getirdi. Mahalle yönetimi olarak engelli bireylerin sosyal hayata aktif katılımını sağlamak adına çalışmaların süreceğini ifade etti.

Dayanışma Mesajı

“Daha kapsayıcı bir mahalle oluşturmak hepimizin sorumluluğudur” diyen Üstün, tüm engelli bireyleri, ailelerini ve emek veren kurumları sevgiyle selamladığını belirterek günün toplumda farkındalığı artırmasını temenni etti.