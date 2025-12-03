Engelleri Sevgiyle Aşan Tüm Gönüllere Selam Olsun



Silivri Birleşik Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Nuray Koçer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında yayımladığı mesajda, engelli bireylerin toplumsal yaşamın her alanında hak ettikleri koşullara kavuşması için ortak sorumluluğun önemine vurgu yaptı. Koçer, ilçede ve ülke genelinde yaşayan tüm engelli vatandaşları, ailelerini ve bu alanda emek veren kurumlar ile gönüllüleri sevgiyle selamladığını belirtti.

“Kapsayıcı toplum inşa etmek hepimizin görevi”

Engelli bireylerin sosyal hayata, eğitime, istihdama ve tüm hizmetlere eşit şekilde erişmesinin temel bir hak olduğunu ifade eden Koçer, SİBESO olarak erişilebilirliği artıran ve engelleri azaltan her çalışmanın yanında olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Toplumsal duyarlılığın güçlenmesi gerektiğini belirten Koçer, “Engel, yalnızca fırsat eşitliğinin olmadığı yerde ortaya çıkar.” sözleriyle farkındalığın önemini vurguladı.

“Bugün sadece farkındalık değil, ortak bilinç günü”

Koçer, bu özel günün sadece bir anma değil, aynı zamanda toplumda kalıcı bilinç oluşturma günü olduğuna dikkat çekerek tüm engelli vatandaşlara sağlık, huzur ve umut dolu bir yaşam diledi.