Engelli arkadaşının otomobilini çaldı

Kocaeli’de engelli Salih Yıldız’ın otomobili, iddiaya göre, 10 yıllık arkadaşı tarafından çalındı. 25 gündür arkadaşına ulaşamayan ve şikayetçi olan Yıldız, "Arkadaşım ’Ben aracı başka yere park ederim’ diyerek benden anahtarı istedi. Ben de araba anahtarını kendisine verdim. Anahtarı aldıktan sonra arabayı aldı ve gitti. Şaka yaptığını, geri geleceğini düşündük ama geri gelmedi" dedi.

Olay, 20 Aralık 2023’te Darıca’daki bir kahvehanede meydana geldi. İddiaya göre Y.E., park edeceğini söyleyerek yüzde 96 engelli raporu bulunan arkadaşı Salih Yıldız’ın otomobiline bindi ve kayıplara karıştı. Arkadaşından haber alamayan Yıldız, şaka yaptığını düşünerek bir süre bekledi. 25 gündür Y.E.’ye ulaşamayan Salih Yıldız, şikayetçi oldu. Y.E. ile Salih Yıldız’ın 10 yıldır arkadaş oldukları öğrenildi.

"Şaka yaptığını, geri geleceğini düşündük"

Olay gününü anlatan Salih Yıldız, "Arkadaşlarımızla kahvehanede otururken başka araç gelmesi sebebiyle benim otomobilimi kapının önünden çekmem gerekiyordu. Merdivenlerden inmem uzun sürer diye arkadaşım Y.E, ’Ben aracı başka yere park ederim’ diyerek benden anahtarı istedi. Ben de araba anahtarını kendisine verdim. Y.E. anahtarı aldıktan sonra arabayı aldı ve gitti. Biz Y.E.’nin şaka yaptığını, geri geleceğini düşündük ama geri gelmedi. Bir daha da ona ulaşamadım" dedi.

"Elini vicdanına koyup aracımı geri getirsin"

Uzun süredir Y.E.’ye ulaşamadığını söyleyen Yıldız, "İlk gün telefonu açıktı, bir yere gidip geleceğini düşündüm ama daha sonra kendisine ulaşamadım. Gidip karakola şikayette bulundum. Polisler aracın İstanbul’da plaka tanıma sistemine denk geldiğini ancak otomobilin yakalaması olmadığını, çevirmeye girerse yakalayabileceklerini söyledi. Savcılığa da suç duyurusunda bulundum ama şu ana kadar bir sonuç elde edemedim. Y.E. elini vicdanına koyup aracımı geri getirsin. Benim gibi bir sürü de mağdur var. Başka insanları da dolandırmış" şeklinde konuştu.