Engelli asansörüne motosikletiyle binen şahsa 951 TL para cezası kesildi

Küçükçekmece Marmaray durağında engelli asansörüne motosikletiyle binen sürücüye 951 TL para cezası kesildi.

Engelli asansörüne motosikletiyle binen şahsa 951 TL para cezası kesildi
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sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Küçükçekmece Marmaray durağında engelli asansörüne motosikletiyle binen sürücüye 951 TL para cezası kesildi.

Küçükçekmece Marmaray istasyonunda geçtiğimiz günlerde engelli asansörüne motosikletiyle binen bir sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. A.F.G. isimli sürücüye “motosikleti yayaların kullanımına ayrılmış yerlerde sürmek” 951 TL adli işlem yapıldı.