Engelli asansörüne motosikletiyle binen şahsa 951 TL para cezası kesildi
Küçükçekmece Marmaray durağında engelli asansörüne motosikletiyle binen sürücüye 951 TL para cezası kesildi.
Küçükçekmece Marmaray durağında engelli asansörüne motosikletiyle binen sürücüye 951 TL para cezası kesildi.
Küçükçekmece Marmaray istasyonunda geçtiğimiz günlerde engelli asansörüne motosikletiyle binen bir sürücü polis ekipleri tarafından yakalandı. A.F.G. isimli sürücüye “motosikleti yayaların kullanımına ayrılmış yerlerde sürmek” 951 TL adli işlem yapıldı.