Engelli bireyler 'suya adını' yazacak

İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Engelli Bireylerde Spor ve Eğitim Bilimler Derneği (EBSED) ve İstanbul Beykent Üniversitesi iş birliğiyle, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında “Suya Adını Yazanlar” Yüzme Yarışması düzenleniyor.

Engelli bireylerin yarışacağı “Suya Adını Yazanlar” Yüzme Yarışması, 19 Mayıs günü Türkiye Yüzme Federasyonu Tozkoparan Olimpik Havuzu’nda gerçekleştirilecek. İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Engelli Bireylerde Spor ve Eğitim Bilimler Derneği (EBSED) ve İstanbul Beykent Üniversitesi Öğrenci Dekanlığı Engelli Öğrenci Birimi tarafından düzenlenen yarışmaya 10 gönüllü öğrencinin yanı sıra milli sporcuların da bulunduğu 50 kişi, yüzme yarışmasında bir araya geliyor.

“19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramında engelli bireylerimizi unutmadık” diyen EBSED Kurucusu ve Milli Antrenör Dr. Duran Arslan, “Gençlik ve Spor Bakanlığından hizmet alan engelli çocuklarımız İstanbul Beykent Üniversitesi öğrencilerinin refakatçiliği aracılığıyla Tozkoparan Yüzme Havuzunda sosyal sosyal sorumluluk projesi kapsamında yüzme yarışması yapacak ve birinci olan gençlerimize madalya verilecek” ifadelerini kullandı.