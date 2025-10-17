Engelli bireyler doğayla iç içe bir gün geçirdi
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi'nde (SGM) eğitim gören engelli bireyler Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nı gezerek keyifli bir gün geçirdi.
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen Engelsiz Hobi Atölyeleri, renkli etkinliklere sahne oluyor. Son olarak engelsiz hobi atölyelerinde öğrenciler Kocaeli’nde bulunan Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nı gezdi. Doğayla iç içe geçen etkinlikte öğrenciler önce piknik yaptı, ardından hayvanat bahçesini gezerek birçok hayvan türünü yakından tanıma fırsatı buldu. Gün boyunca eğlenen öğrenciler, doğanın güzelliklerini keşfederken arkadaşlarıyla unutulmaz anlar yaşadı.