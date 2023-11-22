Engelli çift çocuk oyunuyla minikleri kahkahaya boğdu

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, engelli oyuncu Ercan Kubaş ve ailesinin sahneye koyduğu “Aysun Hanım Konakta” isimli çocuk oyunu, minikleri kahkahaya boğdu.

Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla İsmet İnönü Kültür Merkezi’nde minik seyircilere yönelik sergilenen oyunda; Tıp dilinde Akondroplazi olarak bilinen halk arasında ise “Cüce” olarak isimlendirilen engele sahip Ercan Kubaş ile eşi Aysun Kubaş’a, kızları Yağmur Kubaş da eşlik etti. Oyuncuların sahne performansı ise minik yürekleri fethetti.

Aysun Kubaş’ın yazdığı, Yönetmeliğini Ercan Kubaş’ın üstlendiği, dekor ve kostümü ise Yağmur Kubaş’ın hazırladığı oyunda; sahnedeki oyuncular zaman zaman kendilerini izleyen minik seyircileriyle sohbet ederek teatral gösterimi tamamladı.

Oyundan sonra sahnedeki oyuncuları ilk kutlayan Birlik Ortopedik Engelliler Derneği eski Genel Başkanı Muharrem Parmaksız oldu.

Bugüne kadar; Afyon, İzmir, Eskişehir, Fethiye, Mersin, Ankara, Uşak, Konya Balıkesir, Bandırma, Edremit’te yaklaşık 50 kez sahnelenen “Aysun Hanım Konakta” oyunun Ayvalık’tan sonra da turnesini sürdüreceği öğrenildi.

Ercan Kubaş Tiyatrosu’nun 26 Aralık’ta da yine Ayvalık Belediyesi’nin katkılarıyla Vural Sineması Nejat Uygur Sahnesi’nde “Canım Doktorum” isimli oyunu yetişkinler için sahneleyeceği de gelen bilgiler arasında.