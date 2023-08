Engelli çocuk hayatında ilk kez denize girdi

TAKİP ET

Edremit Belediyesi’nin özel engelli aracı ile İvrindi ilçesine bağlı Haydar Mahallesi’ndeki evinden alınan Hilmi Nuri Güleç; anne ve babası ile Altınkum Mahallesi sahilindeki engelli vatandaşların kullanımına uygun rampadan denize girdi. İlk kez denize girmenin mutluluğunu yaşayan Güleç keyifli ve mutlu bir gün geçirdi.

Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, 14 yaşındaki kas hastası Hilmi Nuri Güleç’in Havran Yardım Eli Grubu aracılığı ile hiç denize girmediğini ve böyle bir arzusunun olduğunu öğrendiklerini belirterek; Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan’ın talimatıyla ailesi ile iletişime geçip, davet ettiklerini ifade etti.

Başkan Yardımcısı Canlı, “Belediyemiz Halkla İlişkiler Birimi olarak, Hilmi kardeşimizin denize girme hayaline ortak olduk. Vatandaşlarımızın alkışları içinde Hilmi kardeşimiz denize girdi. İnanılmaz bir duyguydu. Biz yerel yönetimler olarak, engelli vatandaşlarımızla ilgili trafik kuralları olsun, yaya geçitleri olsun; sosyal donatı alanlarının yaşamın her alanında engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmaya yönelik çalışmalara da ortak oluyoruz. Hatta önümüzdeki dönemde; Dünya Engelliler Günü’nde de büyük bir etkinlik hazırlığı içerisindeyiz. Onlara sosyal donatılarda her türlü yardımcı olmaya özen gösteriyor belediyemiz. Bize yardımcı olan hem Belediye personellerimiz, hem de cankurtaran ekipleri olsun Hilmi kardeşimizin denize girmesine de yardımcı oldular. Ve gördüğümüz üzere birçok engelli vatandaşımız da bu alanları kullanarak gün içinde denize girebiliyorlar. Kuzey Ege’nin incisi Edremit’te her türlü denize girmenin kolaylığı, turizmin daha ileriye gitmesi için çalışmalarımız son sürat sürüyor” dedi.