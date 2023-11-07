Engelli gencin kaybolmasıyla ilgili şüpheliler yakalandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde 13 ay önce kaybolan 28 yaşında fiziksel ve zihinsel engelli Fevzi Çalışkan’ın kaybolmasıyla ilgili şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde zihinsel ve fiziksel engelli Fevzi Çalışkan’ın kaybolmasıyla ilgili iddiaların odağındaki Serkan Şahin ile babası Nurettin Şahin ve Şakir Çakmak, Çerkezköy Adliyesi’ne sevk edildi.

Ortalığı birbirine katmıştı

13 Ay önce esrarengiz şekilde kaybolan Fevzi Çalışkan’ı öldürdüğü iddiasıyla suçlanan şüpheli Serkan Şahin, iddiaya göre Çalışkan’ın ailesinin evini bastı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekiplerini görünce telaşla çatıya çıkan Serkan Şahin, çatıda bulunan kiremitleri aşağıya atmaya başladı. Daha sonra polis ekipleri tarafından yakalanan Serkan Şahin, ekiplerin aldığı geniş güvenlik önlemleriyle binadan çıkarıldı.

Adliyeye sevk edildi

Üç gün boyunca Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği’nde ifadesi alınan Serkan Şahin ile babası Nurettin Şahin ve Şakir Çakmak, cinayet bürosu ekipleri tarafından sabah saatlerinde geniş güvenlik önlemleriyle Çerkezköy Adliyesi’ne çıkarıldı. Serkan Şahin, adliye girişinde gazetecilerin “Fevzi’ye ne oldu?” sorusuna, “Ailesine sorun” cevabını verdi.