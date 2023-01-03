Engelli gençler el emeklerinin gelirini şehit ailelerine bağışladı

Yalova Belediyesi Engelsiz Kafe’de çalışan gençlerin el hünerleriyle takı, tesbih ve seramik boyama gibi çalışmaların yer aldığı sergiden elde edilen gelir şehit ailelerine bağışlandı.

Açılış kurdelesinin gerçekleştirilen açılışın ardından protokol üyeleri ve vatandaşlar, ziyaretçilerin beğenisine sunulan birbirinden güzel eserleri gezerek bilgiler aldı. Yalova Belediyesi ile bir takı firması işbirliği ile düzenlenen sergi de yer alan ürünler ilgi gördü. Tutuk, gençleri başarılı çalışmalarından dolayı kutlayarak, “Gençlerimiz başarılı olarak el becerilerini geliştirirdi. Ürünlerden elde edilen geliri şehit ailelerine bağışlıyoruz. Ben, takı firmasına ve özel gençlerimize bu anlamlı etkinlikteki destekleri için teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Sergi açılışına Vali Muammer Erol, AK Parti İl başkanı Muğlim Bağatar, MHP İl Başkanı Ahmet İhsan Güldoğan, BBP İl Başkanı Munip Namal, eski AK Parti Yalova Milletvekili Temel Coşkun, kurum müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sergi sonrasında YABELTAŞ ve Yalova A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Celal Özel ve engelli gençler, Yalova Harp Malulü Gaziler ve Şehitler Derneği’ne ziyaret ederek edilen geliri Dernek Başkanı Özcan İla’ya teslim etti. Dernek Başkanı Özcan İla, Özel gençlerimizin el emeği göz nuru eserlerinden elde edilen gelirin derneğimize verilmesinden dolayı öncelikle tüm üyelerimiz adına teşekkür ederim. Bu ürünlerin satışından elde edilen geliri, bizlerde en iyi şekilde değerlendirip şehit gazi yakınlarının ihtiyaçlarını karşılayacağız” diye konuştu.