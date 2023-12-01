Engelli gençler İAÜ'de haftada 1 gün üniversiteli olacak

Özel gereksinimli öğrenciler için “Haftada 1 Gün Üniversiteli” projesini hayata geçiriyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi ve Anadolu Eğitim ve Kültür Vakfı (AKEV) iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan “Haftada 1 Gün Üniversiteli” projesi ile özel gereksinimli gençlerin, hayatın içine dahil edilmesi planlanıyor. 17 yaş ve üzeri üniversite çağındaki özel gereksinimli gençlere üniversiteli olma duygusunu yaşatıp, eğitim fırsatı sunma amacı taşıyan proje kapsamında, özel gereksinimli gençler, haftada 1 gün, üniversite öğrencileriyle birlikte derslere katılarak gerçek bir üniversite hayatını deneyimleme şansını yakalayacaklar.

Özel gereksinimli gençler; eğitim ve yeteneklerini geliştirme yolunda önemli bir adım olacak proje dahilinde drama, dans, müzik, saç tasarımı, resim eğitimi, dijital oyun tasarımı, spor ve hareket eğitimi gibi geniş bir yelpazedeki üniversite bölümlerinden birini seçebilecekler, seçtikleri alanda eğitimlere katılarak yaşıtlarıyla bir Üniversite yaşamını deneyimleme ve bu deneyimin sonunda da mezuniyet törenine katılarak anılarını ölümsüzleştirme şansına sahip olacaklar.