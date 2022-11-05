Engelli kız için evinin önüne ambulans girişi yapıldı

Hastaneye gidip gelmekte zorluk yaşayan engelli kız için İzmit Belediyesi evin önüne beton dökerek ambulans girişi yaptı.

İzmit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, Bayraktar Mahallesi’nde ikamet eden ve uzun süredir ambulansın girebileceği düzgün bir zemine ihtiyacı olan Uzun ailesinin talebini yerine getirdi. Kısa sürede bölgeye gelen ve gün içerisinde çalışmalarını tamamlayan ekipler, Uzun ailesinin ihtiyacını karşıladı. Kızı Ayfer Uzun’un geçirdiği trafik kazası sonrası vücudunun neredeyse tamamının felç kaldığını ve 17 ay hastanelerde büyük zorluklar çektiğini söyleyen Rıza Uzun, “Kızımın geçirdiği trafik kazası sonrası tüm vücudu felç kaldı. Uzun süre hastanede kaldıktan sonra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet bize sahip çıkarak evimize getirdi. Evimizin önü ambulans giriş çıkışı için uygun olmadığı için bunun için talepte bulunduk. Bu talebimiz de geri çevrilmedi. Ekipler bugün gelerek alanı beton ile kullanışlı hale getirdi. Bu vesile ile başta İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet olmak üzere emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.