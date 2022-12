Engelli sporcular Bakan Kasapoğlu ile masa tenisi oynadı

TAKİP ET

Engelli sporcularla bir araya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sporcularla masa tenisi oynadı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Ankara’daki Altındağ Spor Salonu’nda düzenlenen programda engelli sporcularla bir araya geldi. Sporcularla birlikte masa tenisi oynayan Kasapoğlu, engelli sporcuların her zaman yanında olacaklarını ifade etti.

“Onlar ülkemizi güçlü şekilde temsil edebilme noktasında bizlere gururlar yaşattılar”

Engelli sporcuların için her türlü imkanın seferber edileceğini belirten Kasapoğlu “Sporcu arkadaşlarımla beraberim. Onların inancı, azmi ve tabi ki enerjisi aslında herkese örnek olacak nitelikte. Biz her daim onların yanındayız, onların çabalarına her zaman destek olma, daha güçlü kılma adına tüm imkanlarımızla varız. Onlar ülkemizi, milletimizi, şanlı bayrağımızı güçlü şekilde temsil edebilme noktasında bizlere gururlar yaşattılar. Bundan sonra da daha büyük gururları yaşatacaklarına inanıyoruz” diye konuştu.

“İyi ki engelleri aşarak tüm dünyaya örnek oluyorsunuz”

Sporcuların hiçbir engel tanımadıklarını tüm dünyaya ilan ettiklerini dile getiren Kasapoğlu, sporcuların dünyaya meydan okuduğunu vurguladı. Kasapoğlu sporcuları çabalarından dolayı tebrik ettiğini belirterek, “Onları hazırlayan değerli aileleri, hocaları, yöneticileri onlar da aramızdalar onlara da şükranlarımı tebriklerimi iletiyorum. Her daim devlet olarak onların yanında olduğumuzu bir kez daha ilan ediyorum. Onlara iyi ki varsınız, iyi ki engelleri aşarak tüm dünyaya örnek oluyorsunuz diyorum” ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu masa tenisi oynadıktan sonra sporcularla bir kafeye giderek sohbet etti.