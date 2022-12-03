Engelli tuvaletlerini mercek altına aldılar

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, Ayvalık Anadolu Lisesi (AYAL) bünyesindeki Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencileri anlamlı bir çalışmaya imza attı.

Ayvalık’ta yaşayan engellilerin mevcut engelli tuvaletlerine ulaşabilmeleri için, engelli tuvaletlerin bulunduğu yerleri gösteren yön levhalarını ilçenin dört bir yanına asan öğrencilerin duyarlılığı takdirle karşılandı.

Proje; Ayvalık Belediyesi’nin desteği, görme Engelli Namık Tuncel’in hazırladığı, AYAL Sosyal Sorumluluk Kulübü Başkanı Nazmi Doğan ve 36 kulüp üyesi öğrencilerle, AYAL İngilizce Öğretmeni ve Sosyal Sorumluluk Kulübü’nün Danışmanı Özgül Uysal’ın katkılarıyla gerçekleştirildi.

Ayvalık’taki bedensel engellilerin hayatlarını kolaylaştırabilmek adına gerçekleşen çalışmada; Cunda Adası’da 2 adet, Eski Garaj’dan 06 mevkiine kadar olan bölgede 7 adet, ilçe merkezindeki pazaryerinde 1 adet ve Sarımsaklı’daki bir adet engelli tuvaletlerinin engelliler ve ailelerine yön göstermesi sağlayan ve Ayvalık Belediyesi tarafından hazırlanan tabelalar asıldı.

Projeyi hazırlayan Adil Sosyal Tüm Engelli Dostları Grubu (ASTED) Görme Engelli Koordinatörü Namık Tuncel, AYAL Sosyal Sorumluluk Kulübü öğrencilerinin engellilerin güncel hayattaki ihtiyaçları ve yaşamlarını kolaylaştırabilecek konularda neler yapılabileceğine ilişkin kendisinden yardım talep ettiğini vurgulayarak, “Hemen birlikte araştırmalarda bulunduk ve Ayvalık’ta engellilerin en temel ihtiyaçlarını giderebilecekleri engelli tuvaletlerin varlığından pek çok kimsenin bilgisinin olmadığını tespit ettik. Ayvalık’ta engelli tuvaletleri kaç tane var, nerede var, kulanım durumları nedir, gibi konularda çalışmalar yaptık. Öğrencilerimizle birlikte tek tek engelli tuvaletlerini bulup, durumlarını değerlendirdik. Bizim bile bilmediğimiz noktalarda engelli tuvaletlerin bulunduğuna tanık olduk. Bu tuvaletlerin engellilerin hizmetinde olduğunu da engelli vatandaşlarımıza duyurmak ve en azından ulaşılabilirliğini sağlayabilmek adına da bu projeyi hazırladık. Sağolsun, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin engelliler konusunda son derece hassas olduğu için de bizim bu çalışmamıza tam destek verdi” dedi.

AYAL İngilizce Öğretmeni ve Sosyal Sorumluluk Kulübü’nün Danışmanı Özgül Uysal da, Ayvalık’taki özellikle bedensel engelli vatandaşların tuvalet ihtiyaçlarını giderebilecekleri WC’lerin nerede oldukları konusunda bir belirsizliğin olduğunu fark ettik. Bu durum özellikle ilçemize gelen engelli konuklarımız için ciddi bir sorundu. Biz de engelli konuklarımızla, ilçemizde yaşayan engelli insanlarımıza bu konuda yardımcı olabilecek bu yön işaretleri tabelalarını ilçenin belirli noktalarına konuşlandırmayı uygun gördük” ifadelerini kullandı.

“Engelli tuvaletlerinin genel durumları bizi hayal kırıklığına uğrattı”

AYAL Sosyal Sorumluluk Kulübü’nün Başkanı, 11. sınıf öğrencisi Nazmi Doğan ise, amaçlarının; günümüzde adeta ikinci sınıf vatandaş gözüyle bakılan engelliler gibi güncel hayatta dezavantajlı insanların sorunlarını gündeme getirip, sorunlarının çözümlenmesine katkı verebilmek olduğunu vurguladı.

Bu çerçevede kulüp olarak hayata geçirdikleri ilk projede, engellilerin en doğal ihtiyaçlarından biri olan tuvalet konusunda bile çok ciddi sorunlarla karşılaştıklarını tespit ettiklerini kaydeden Doğan, “Bunun üzerine Ayvalık’ta kurumlar ve özel firmalar tarafından oluşturulan engelli tuvaletlerini mercek altına aldık. Engelli WC’lerinin kullanılabilir durumları, erişelebilirliklerini gözlemledik.” dedi.

Ayvalık’ta engellilere yönelik tuvaletlerin genel durumlarının kendilerini hayal kırıklığına uğrattığının altını çizen AYAL Sosyal Sorumluluk Kulübü’nün Başkanı Nazmi Doğan, “Yaptığımız çalışmada, Ayvalık’ta yeni yapılan bazı tuvaletlerin dışında ne yazık ki; pek çok engelli tuvaletinin hijyenik olmadığını bir çoğunun da depo olarak kullanıldığını gözlemledik. Pek çok engelli tuvaletinin de, sanki ‘laf olsun’ diye yada ‘mecburiyetten’ yapılmış gibi durumda olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim” diye konuştu.

Kulübün pek çok öğrencisi de yaptıkları açıklamalarda engelli tuvaletlerinin standartlarının yükseltilmesi ve hijyenik koşullara kavuşturulması gerektiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.