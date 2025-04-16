Engelli vatandaşı 500 bin TL dolandıran 4 şahıs tutuklandı

Sakarya’da yüzde 40 engeli bulunan bir vatandaşın banka hesaplarına bilgisi ve rızası dışında erişim sağlayarak 500 bin TL dolandıran 4 şahıs, polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda yakalanarak tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya’da dolandırıcılar yüzde 40 engeli bulunan bir vatandaşı hedef aldı. Banka hesaplarına bilgisi ve rızası dışında erişilen vatandaş 500 bin TL dolandırıldı. Dolandırılan engelli vatandaşın ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince ‘Bilişim Sistemlerinin Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık ve Bilişim Yolu ile Hırsızlık suçları’ çerçevesinde başlatılan çalışma neticesinde şahıslar tespit edildi. Haksız kazanç sağladığı tespit edilen 4 şahıs, polis ekiplerince yapılan operasyonda gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında adli mercilere sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.