Engelli vatandaşlar oyunu kullanıyor

Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy kullanmak için vatandaşlar sandık başına geldi. Yoğunluğun yaşandığı okullarda, yaşlı ve engelli vatandaşların da oy kullanmaya geldiği görüldü.

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Bağcılar’da, vatandaşlar erken saatlerden itibaren sandık başına geldi. Sabah erken saatlerde yoğunluğun yaşandığı oy kullanımında engelli vatandaşların oy kullanmaya geldikleri görüldü. Oy kullanmaya gidemeyen engelli vatandaşlar, Bağcılar Belediyesi tarafından özel engelli taşıma araçlarıyla evden alınıp oy kullanmaya götürüldü. Oyunu kullanan engelli vatandaşlar belediye ekiplerince tekrar eve bırakıldı.

Evden alınıp oyunu kullanan Emrah Elban isimli engelli vatandaş, “Vatanımıza ve milletimize hayırlı uğurlu olsun, hangisi hayırlıysa o nasip olsun. Biz engellilere seçme ve seçilmede de bir engel olmadığını gördük. Çok şükür Bağcılar Belediyesinin bana sağladığı imkanlarla evden alınıp, oy kullanacağım okula ulaşımı sağladım. Okul içinde de asansör olduğu için rahat bir şekilde sandığı ulaştım, oyumu kullandım, sandıkta, seçme ve seçilmede herhangi bir engel yok” diye konuştu.

Sabah saat 08.00 itibariyle başlayan oy kullanımı saat 17.00 itibariyle sona erecek.