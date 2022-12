Engelliler gününü buruk kutladı

TAKİP ET

Bilecik’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla her yıl Cumhuriyet Meydanı’ndan düzenlenen törene kimsenin katılmaması engelli bireyleri üzdü.

Bilecik Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı’ndan bir program tertip edildi. Program Bilecik Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halit Altıntaş ve dernek üyeleri tarafından Atatürk Anıtı’na çelenk konularak, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla devam etti. Programa sadece Bilecik Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldız ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

"Her sene olduğu gibi bu sene de engellilerimizi ve bizleri burada yalnız bıraktılar"

Program kimsenin ilgi göstermemesinden dolayı buruk bir gün kutladıklarını anlatan Bilecik Engelsizim Yaşam ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Halit Altıntaş, "Yine ben her sene olduğu gibi Cumhuriyet Meydanı’na gelip orada törenimizi yapıyorum. Hemen, hemen herkese davetimi vermiştim. Buraya davet ettim fakat her sene olduğu gibi bu sene de engellilerimizi ve bizleri burada yalnız bıraktılar. Az da olsa gelen arkadaşlarımız oldu. Gelen arkadaşlarımıza hepsine ayrı, ayrı teşekkür ederim. Fakat nedense bir türlü toplanıp da böyle güzel programlar yapamıyoruz. Bugün 3 Aralık Engelliler Günü olduğu için biz dernek başkanı olaraktan niye bize gelip danışıp da birlikte törenler yapmıyoruz?. Herkes ayrı, ayrı belli saatlerde yapıyor. Bunu niye böyle yapıyorlar. Aslında onlara herhangi bir 3 Aralık Engelliler Günü diye bir şey yok insanların. Ama neden bizi burada yalnız bırakıyorlar. Yapacaksak hep beraber yine yapalım. Yine toplanalım bir yerde. En azından burada toplanıp da güzel bir tören yapmamız gerekiyor. Bunun için her sene olduğu gibi bu sene de yalnız bıraktılar. Yapacak bir şey yok. Gelenlere teşekkür ederiz. Gelmeyene de napalım" dedi.