Engelliler için farkındalık zirvesi

Engelli vatandaşların sağlık, rehabilitasyon ve profesyonel bakıma erişimlerindeki engellerini en aza indirmek ve sosyal hayatın her alanına entegre olmalarına katkı sağlamak amacıyla yeni teknolojilerin paylaşılacağı zirve İstanbul’da yapılacak.

İstanbul’da 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında 13. kez düzenlenecek etkinliği, 20 ülkeden 50 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. “Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi”nde, engelsiz kariyer günleri, çalıştay, kurultay ve seminerler, engellilerin kullanımı için özel olarak tasarlanmış otomobiller ve renkli aktiviteler yer alacak. Ziyaretçiler, ortopedik malzemeleri, iletişim teknolojileri, hareket ve yürüyüş ekipmanları, engelsiz yaşamı konu alan son teknolojik ürünleri ve daha birçok engelsiz yaşamı kolaylaştırabilecek ürün ve hizmetleri yakından inceleme ve test etme imkanına ulaşacaklar. Yerel yönetimler, engelliler için yaptıkları mimari çalışmaları, kentsel düzenleme ve faaliyetlerini paylaşacak. Kamu ve özel alanda yeni girişimlere yol açılacak, sivil toplum kuruluşları arasında etkileşimi güçlendirerek sosyal sorumluluk bilincinin gelişmesine ve yaygınlaşmasına destek sağlanacak.