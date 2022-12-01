Engellilerin yaşadığı sorunlar ele alındı

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ile bir araya gelerek dernek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bozüyük Engelliler Dayanışma Derneği Başkanı İsmail Çelik, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk’ü makamında ziyaret ederek bir süre sohbet ettiler. Ziyaret esnasında Dernek Başkanı Çelik, Bozüyük’te engellilerin yaşadığı sorunlar ve dernek çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Engelli vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırıcı düzenlemelere gidildiğini anlatan Kaymakam Öztürk, “Engelleri kaldırmak anlamında her türlü çalışmalar yapılmaktadır. Kamu kurumlarına engelli vatandaşların rahatlıkla gelebilecekleri ve işlerini görebilecekleri ortamlar yapılıyor. Amacımız kimseye muhtaç olmadan yaşamalarını sağlamak" dedi.

Dernek Başkanı Çelik de görevinde başarılar dileyerek, Kaymakam Öztürk’ü ‘Dünya Engelliler Farkındalık Günü’ programına davet etti.