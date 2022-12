Engelsiz belediye İvrindi

TAKİP ET

Engelsiz yaşam için ilçesinde yaşayan engellilere desteğini her zaman sürdüren Belediye Başkanı Yusuf Cengiz öncülüğündeki İvrindi Belediyesi, engellilerin yaşam koşullarını yükseltecek hizmetlerini sürdürüyor.

Her engelli ile bir bir ilgilenen, ihtiyaçlarına öncelik veren Başkan Cengiz sosyal ve hizmet belediyeciliği anlamında tüm engellilerin yaşamlarını kolaylaştıracak adımlar atıp kenetlenerek engellerin aşılabileceği mesajını veriyor.

"Hepimiz birer engelli adayıyız" diyen Başkan Cengiz, "Engelliler toplumun her alanında önemli ve değerli bir konuma sahip. Belediye olarak bizden taleplerine her zaman öncelik veriyoruz. Onların yaşamlarını kolaylaştıracak adımlar atma gayretinde oluyoruz. Gerek Büyükşehir Belediyesi gerekse İvrindi Belediyesi olarak bizden yardım talep eden engelli hemşehrilerimize akülü araba yardımında bulunuyoruz. Hepimizin engelli adayı olduğu bilincindeyiz. Geçmişte engellilerimizin sorunları pek dile getirilmezdi. Maalesef engelli kardeşlerimiz eve hapsolan ve bakıma muhtaç bireyler olarak görülürdü. Devletimizin ve toplumumuzun verdiği destek ile artık her bir engelli kardeşimiz sosyal hayatın birer parçası oldu. Çalışma hayatımızın birçok bölümünde aktif olarak rol alan kardeşlerimiz üretimde, ülke ekonomisine katkıda, büyük görevler üstlenmektedirler. Bir ülkenin engelli vatandaşlarına yönelik ortaya koyduğu eğitim, iş, barınma ve destek hizmetlerinin yaygınlığı ve kalitesi sosyal devlet olmanın önemli bir göstergedir. Verilen desteklerle bugün sporda, kültür alanında, bilim hayatında ortaya koydukları ulusal ve uluslararası başarılarla gurur duymaktayız. Engelli kardeşlerimizi sosyal hayata teşvik etmek, ihtiyaç duydukları yardım elini uzatmak, kalplerdeki ve zihinlerdeki engelleri hep birlikte kaldırmak için gayret göstermeye devam edeceğiz. Onların dertleriyle dertlenerek, sorunların çözümü için çalışarak en ileri yaşam standartlarına kavuşmalarını sağlayacağız. Şunu iyi bilmeliyiz ki en büyük engel sevgisizliktir. Sevgi varsa engel yoktur" dedi.

Beyazay Derneği’nden Başkan Cengiz’e ziyaret

Balıkesir Beyazay, engelli ve engelli aileleri İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz’e teşekkür ziyaretinde bulundu. BEYAZAY Derneği Balıkesir Şube Başkanı Ali Aysu yaptığı açıklamada, “Beyazay, ulusal ve uluslararası seviyede engellilerin eğitim, istihdam, rehabilitasyon, hukuk, destek donanım gibi birçok sahada devletimiz, belediyelerimiz, özel sektör kuruluşları, vakıf ve derneklerle ortaklaşa çalışmalar, projeler, kampanyalar yürüten kamu yararına statüsü olan bir kuruluştur. Yurtiçinde 80 şubesi ve yurtdışında 9 şubesiyle geçmişteki çalışmaların değerlendirilmesi ve o tecrübelerle istikbalin planlanması, vizyon belirlenmesi maksadıyla Uluslararası EYAF(Engelsiz Yaşam Fuarı) 2022 1-4 Aralık’ta İstanbul Fuar Merkezi’nde organize edildi. Burada bakanlıklarımızın vermekte olduğu hizmetler, belediyelerimizin geliştirdiği yöntemler, STK’ların çalışmaları, özel sektör kuruluşlarının geliştirdiği ürün ve hizmetler sergilenerek bu yolla hem yapılanlar, hem de gelecek yıllarda yapılacaklar görülmüştür. Dolayısıyla bu sahadaki her ferdi yakından alakadar etmekte ve gelişimleri için bir fırsat ve imkan olmuştur. Önemi ve önceliği sebebiyle Cumhurbaşkanlığımız tarafından himaye altına alınan Uluslararası EYAF2022 vatandaşlarımız ve ilgililerin gelişimine katkı yönüyle mülki ve mahalli idarelerimizin çalışmalarını tamamlayıcı bir anlayışla organize edilmiştir. Zira mülki ve mahalli idarelerimiz engelli, yaşlı, bakıma ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın hayatlarını sürdürebilmelerine, eğitimlerine, tedavilerine en güzel ve en yüksek seviyede katkı yapmaktadırlar” dedi.