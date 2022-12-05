Engelsiz bilgisayar kursiyerleri sertifikalarına kavuştu

Altındağ Belediyesi engelli bireyleri unutmadı. Bilgisayar kursunu başarıyla tamamlayan görme engelli kursiyerler sertifikalarına kavuştu.

Engelsiz bilgisayar kursu sona erdi. Yaklaşık 1 yıldır devam eden “engelsiz bilgisayar” kursunu başarıyla tamamlayan görme engelli gençler ve çocuklar sertifika alarak kurstan mezun oldu. Örnek Mahallesi’nde bulunan Engelsiz Destek Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, kursiyerlere sertifikalarını veren ve onların heyecanına ortak olan Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Görme engeli bulunan özel öğrencilerimize yönelik olarak başlatılan bilgisayar kursumuz bir yıl devam etti. 1 yıl boyunca kursa katılan ve başarıyla tamamlayan tüm çocuklarımızı gönülden tebrik ediyorum” dedi.

“Bilgisayar kullanmak artık zor değil”

Kurs işleyişi hakkında bilgi veren Başkan Balcı “Kurs çerçevesinde öğrencilerimiz özel donanımlara sahip teknolojik bilgisayarlar ve kolay erişim sağlayan teknik cihazlar sayesinde, üst seviyede eğitim alma imkânı buldular. Kursumuzda eğitimlerin yanı sıra, sosyal faaliyetler de gerçekleştirildi. Çeşitli geziler düzenlendi, etkin baston kullanma eğitimi verildi. Müzikal etkinlikler, drama ve benzer birçok etkinlik gerçekleştirildi.

Kurs sonunda özel programlar ile rahat bir biçimde erişilebilir bilgisayar kullanımına yönelik kazanım elde ettiler. Tüm bu çalışmaların yanı sıra üniversite hazırlık döneminde bulunan öğrencilerimize yönelik bilgilendirme seminerleri yapıldı ve bireysel destek verildi” dedi.

Başkan Balcı, Altındağ Belediyesi olarak, engelli bireylerin daima yanında olduklarının altını çizdi. Gençlerin bilgisayar aracılığıyla yazdığı “Seni çok seviyoruz Başkanım” cümlesi, Başkan Balcı’nın büyük beğenisini topladı.