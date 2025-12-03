'Engelsiz Bir Silivri Ancak Saadet'le Mümkün' Saadet Partisi'nden 3 Aralık Engelliler Günü Mesajı

Dünya Sağlık Örgütü raporlarına göre Türkiye nüfusunun %12’sini engelli bireylerin oluşturduğunu hatırlatan teşkilat, mevcut düzenlemelerin yeterli olmadığını belirterek, “Göstermelik icraatlar sorunu derinleştiriyor. Zihniyet değişimine ihtiyaç var.” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, merhum Prof. Dr. Necmettin Erbakan’ın Başbakanlığındaki Refahyol hükümetinin engellilere yönelik attığı adımlar hatırlatıldı. Bu kapsamda 571 sayılı Kararname ile Özürlüler İdaresi Başkanlığı kurulmuş, 572 sayılı Kararname ile kamu ve belediyelerde engelli istihdamı sağlanmış, 573 sayılı Kararname ile engellilerin rehabilitasyonuna yönelik önemli düzenlemeler yapılmıştı.

Saadet Partisi Silivri İlçe Başkanı Mahmut Hamdemirci, iktidara gelmeleri halinde engellilerin sosyal yaşamda daha güçlü yer alması için kalıcı politikalar uygulayacaklarını belirtti. Hamdemirci, “Engellilerin hayatın her alanında aktif rol almasını sağlayacak altyapı geliştirilecek, kamuda ve özel sektörde engelli istihdamı artırılacaktır. Bu, hem insani hem İslami bir yükümlülüktür.” dedi.

Açıklama, “Engelsiz bir Silivri’nin ve Türkiye’nin tesisi ancak Saadet’le olur.” mesajıyla sona erdi.