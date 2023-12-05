Engelsiz Düşler Karma Sanat sergisi göz kamaştırdı

Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Balıkesir Sakatlar Derneğine bağlı engelli bireyler hafta boyunca yapılan etkinlikler de dernek binasında açtıkları Engelsiz Düşler Karma Sanat sergisi ile haftayı tamamladılar. Engelsiz Düşler Karma Sanat sergisi Vali İsmail Ustaoğlu tarafından açıldı.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebet ile TSD Balıkesir Şubesi olarak farkındalık faaliyetler Balıkesir Valisi sayın İsmail Ustaoğlu’nu ziyaret ile başladı. Derneğimizde kurulan Engelsiz düşler Türk müziği topluluğu Şefi Nilgül Bulca yönetiminde Avlu, Ertuğrul Gazi salonunda muhteşem bir konser ile devam etti.

TSD yönetim kurulu dernek bünyesinde organize ettiği Engelsiz Düşler Karma Sanat sergisini sanat severlerin ve tüm vatandaşların katılımı ve Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu ve engelli sanatçılar ile protokolün katılımı ile sergi açılışı gerçekleşti.

Balıkesir Sakatlar Derneği Başkanı Zeki Uslu sergi sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Tüm bu organizasyonlarımızı gerçekleşirken büyük emek veren yönetim kurulu üyelerimiz Nigar Afacan, Özlem hanıma, Tijen hanıma, Ömür hanıma, Sema hanıma, Hatice hanıma, Nilgül hocama koristlerimize, solistlerimize, saz ekibimize, çeşitli alanlarda eserleriyle sergimize katkı sağlayan engelli ve engelsiz dostlarımıza ve gönüllülerimize çok teşekkür ederim. Ayrıca her programımıza katılım sağlayan Valimiz İsmail Ustaoğlu’na çok kıymetli kamu yöneticilerimize, belediye başkanlarımıza, engelli kardeşlerimize ve halkımıza teşekkür eder şükranlarımızı sunarım" şeklinde konuştu.