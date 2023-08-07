Engelsiz Gönüller Yaz Şenliği'nin finali konserle yapıldı

Keçiören Belediyesi ve Ankara Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde düzenlenen Engelsiz Gönüller Yaz Şenliği’nin finali ilçedeki Kartaltepe Kent Ormanı ve Mesire Alanı’nda gerçekleştirilen konserle yapıldı.

Ankara’nın Keçiören Belediyesi, düzenlediği Engelsiz Gönüller Yaz Şenliği’nin finalini Kartaltepe Kent Ormanı ve Mesire Alanı’nda gerçekleştirdiği konserle yaptı. DJ konseri, sinema etkinliği, geleneksel sokak oyunları, okçuluk, badminton, yüz boyama, akıl oyunları, bilişim atölyesi ve karaoke etkinlikleriyle iki gün boyunca Keçiören Kalaba Kent Meydanı’nda gerçekleştirilen şenlik, son gününde coşkulu konserle özel bireylere ve ailelerine keyifli anlar yaşattı. Kartaltepe Mesire Alanı’nda doğayla iç içe hem piknik yapan hem de konsere katılan engelli bireyler üç gün boyunca devam eden şenlikte eğlenceyi kesintisiz yaşadı.

Sosyalleştiren etkinlik

Engelli bireylere yönelik hizmetlerin devam edeceğini söyleyen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Engelsiz Gönüller Yaz Şenliğimiz engelli bireylerimizin sosyalleşmesi için önemli bir etkinlik oldu. Bana göre belediyelerin en önemli hizmetlerinin başında, engelli vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıran ve onların sosyal hayata katılımını sağlayan hizmetler gelmektedir. Engellilerimize yönelik gönül hizmetlerimizin yanında park, bahçe, spor tesisleri gibi tüm sosyal donatı alanlarımızı özel vatandaşlarımıza uygun olarak, onların da istifade edeceği fiziki koşulları sağlayarak inşa etmeliyiz. 1994’ten bugüne kadar ‘Engelsiz Keçiören’ için birçok eser ve hizmeti ilk kez hayata geçiren Belediye olduk. Bundan sonra da yeni eser ve hizmetlerimizle engelli vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz” ifadelerine yer verdi.