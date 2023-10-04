Engelsiz hobi atölyelerinde ders zili çaldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’de Engelsiz Hobi Atölyelerinde ilk ders zili büyük bir heyecan ve coşkuyla çaldı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Engelsiz Hobi Atölyelerinde yeni dönemin ilk ders zili çaldı. Birbirinden farklı 14 branşta eğitimlere katılacak özel gereksinimli bireylerin yanı sıra ailelere yönelik de çalışmalar gerçekleştirilecek. Engelli bireylerin sosyal çalışmalara katılmaları, yeteneklerini keşfetmeleri için gerçekleştirilen atölyeler, aileler ve kursiyerler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Adapazarı, Akyazı, Geyve, Sapanca ve Karasu Sosyal Gelişim Merkezileri olmak üzere toplam 5 farklı merkezde başlayan atölyeler, büyükşehrin özel çocuklarının yüzlerinde tebessüm ve mutluluk oluyor.