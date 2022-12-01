Engelsiz Yaşam Fuarı (EYAF) İstanbul Fuar Merkezi’nde başladı. Fuarda piyano çalan görme engelli Ceren Altun vatandaşların büyük beğenisini topladı. Ceren Altun, “Aslında benim amacım farkındalık oluşturma yani insanların bir şeyleri fark etmesini sağlamak” dedi.

Arnavutköy Belediyesi’nin her zaman destekçisi olduğu Engelsiz Yaşam Fuarı (EYAF) İstanbul Fuar Merkezi CNR Expo’da başladı. Arnavutköy Yaşlı ve Engelli Merkezi (AYEM) bu yıl da Engelsiz Yaşam Fuarı’nda (EYAF) yerini aldı. Görme engelli Ceren Altun belediye standında bulunan piyanoyu çaldı. Piyano sesini duyan vatandaşlara stanta gelerek Altun’un söylediği şarkılara eşlik etti. Altun fuarın gözdesi oldu. Ayrıca, Dünya’nın 6. büyük fuarı olma özelliğine sahip Engelsiz Yaşam Fuarı 01-04 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleşecek.

"Arnavutköy Yaşlı ve Engelli Merkezi (AYEM )2009 yılı itibariyle kuruldu"

Arnavutköy Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü İbrahim Ulaş “Arnavutköy Yaşlı ve Engelli Merkezi (AYEM )2009 yılı itibariyle kuruldu. Burada yaşlı ve engelli koordinasyon merkezi ifade ettiğimiz merkezde vatandaşlara sosyal hizmetler, sosyal yardım ağırlıklı bir çok faaliyetlerimiz bulunuyor. Sosyal hizmetlerde artı olarak evde sağlık hizmetleri, gündüz bakım hizmetleri, istihdamı desteklemek için danışmanlık hizmetleri vatandaşlara destek sağlayan bir birimiyiz. Yaşlılara yönelik gündüz bakım evleri meşguliyet terapisi dediğimiz iş uğraş terapisi verilmektedir. Biz pandemiden edindiğimiz deneyimden yaşlı ve bakıcıların problemini ele alan bir proje hazırladık. Projeyi de yaşlı destek programı çerçevesinde Aile ve Sosyal Hizmetleri Bakanlığımıza sunduk. Şöyle düşünebiliriz yaşlılarımızın bakım, ilaç, tıbbi malzeme, beslenme gibi bir takım malzeme ihtiyaçları karşılanıp, saati dolduktan sonra akşam üzeri tekrardan evine götürüp araçlarımızla bıraktığımız bir hizmet” dedi.

"Aslında benim amacım farkındalık oluşturma yani insanların bir şeylere fark etmesini sağlamak"

Görme engeli olan Ceren Altun “Ağırlıklı olarak piyano, bağlama, keman çalıyorum. Bu hafta engelliler haftası Dünya 3 Aralık Engelliler için buradayım. Aslında benim amacım farkındalık oluşturma yani insanların bir şeylere fark etmesini sağlamak. Bende başara biliyorum diye buradayım. Sanat engel tanımaz. Profesyonel olarak 4 yıldır. Güzel sanatlara gitmeye başladığından beri hem hemen sanatın her alanında ilgilenmeye çalışıyorum” şeklinde konuştu.