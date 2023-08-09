Engelsiz Yaşam Merkezi gün sayıyor

Bursa Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, yapımı devam eden Makbule-Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’nde incelemelerde bulundu.

Yıldırım’da, yerel yönetim ve hayırsever iş birliği ile ilçeye kazandırılacak olan Makbule-Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi’nde çalışmalar devam ediyor. 5 bin 305 metrekarelik tesisin bünyesinde, hasta bakım odaları, fizik tedavi ve fizyoterapi odaları, psikolog, bireysel ve aile terapi odaları, spor salonu, danışma, revir, eğitmen odası ve bekleme salonu gibi birimler yer alacak. Tesiste ayrıca özel vatandaşların sosyalleşmesi adına yüzme havuzu, kafeterya, yemekhane, kuaför, tekstil atölyesi, ahşap atölyesi, bağlama ritim kursu, filografi atölyesi, sergi alanı, konferans salonu, seminer salonu, çocuk oyun alanı ve derslikler yer alacak.

Devlet Millet iş birliği

Çalışmaları yerinde inceleyen Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, tesisin yüzde 40’ının tamamlandığını söyleyerek, “Belediye olarak, toplumun tüm kesimlerine hizmet götürmeye çalışıyoruz. Ancak ‘özel’ gereksinimli bireylerimiz bizim öncelikli hizmet guruplarımız arasında yer alıyor. Dolayısı ile onların hayatını kolaylaştıracak, yaşam kalitesini yükseltecek projelere öncelik veriyoruz. Bu çalışmalarımızda hayırseverlerimiz de her zaman bize destek oluyor. Yıldırım’da millet, devlet iş birliğinin en güzide örneklerine tanıklık ediyoruz. İşte bunlardan birisi de Makbule Tevfik Yıldırım Engelsiz Yaşam Merkezi. İnşallah yıl sonuna kadar bu güzide merkezimizi kardeşlerimizin hizmetine sunacağız” dedi.