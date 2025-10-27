Engelsiz Yaşam Merkezi'nde yeni eğitim yılı, cumhuriyet coşkusu ile başladı

Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı açılışı ile Cumhuriyet Bayramı’nın coşkusu bir arada yaşandı. Merkezde eğitim gören özel öğrenciler, neşe dolu etkinliklerde gönüllerince eğlendi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Dayanışma Merkezi’nde, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı düzenlenen törenle açıldı. Açılışa; Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz’in yanı sıra kurum yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Açılış kapsamında özel öğrenciler tarafından sergilenen "Cumhuriyet Bayramı" temalı etkinlikler ve dans gösterileri, izleyicilerden tam not aldı. Merkezde eğitim gören öğrenciler, eğlence dolu etkinliklerde 29 Ekim coşkusunu doyasıya yaşadı. Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, programda sınıfları da gezerek özel öğrencilerin hazırladığı bayrak etkinliğine katıldı.

"Bu hikayede size katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize"

Programda emeği geçenleri tebrik eden Gaziosmanpaşa Belediye Başkan Vekili Eray Karadeniz, "Biz göreve başladığımız gün itibarıyla bu belediye en çok çocukların, kadınların, emeklilerin belediyesi olacak derken aslında toplumun her kesimine dokunma üzerine bir söylemi ifade etmeye çalıştık. Bugün de burada imkan verildiğinde herkesin ortaya koyabileceği bir başarı hikayesi görüyoruz. Biz de bu hikayede size katkı sağlayabiliyorsak ne mutlu bize. Bu merkezde fizik tedavi, dil terapileri, sanat ve spor kursları gibi eğitimler veriyoruz. İnşallah bizlere bu böyle tesislerin sayısını artırmak nasip olur" diye konuştu.