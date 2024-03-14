Engelsiz Yaşam Merkezi, Pursaklar'a umut oldu

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, 2019 yılında göreve başlar başlamaz ilçedeki özel gereksinimli vatandaşların sosyal ve kültürel etkinliklerde bulunmalarını sağlayan Engelsiz Yaşam Merkezi, engellilere umut oldu.

2019 yılında Pursaklar Belediyesi tarafından özel gereksinimli vatandaşlara hizmet vermeye başlayan Engelsiz Yaşam Merkezi, bireysel ve grup eğitimlerin yanı sıra engellilerin sosyal yaşama dâhil olmalarına katkı sağladı.

‘‘2019 yılında göreve başlar başlamaz ilk iş olarak Engelsiz Yaşam Merkezimizi hizmete kazandırdık’’

Engelsiz Yaşam Merkezi’ni özel gereksinimli kardeşlerim ve aileleri için dizayn ettiklerini belirten Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin; ‘‘2019 yılında göreve başlar başlamaz ilk iş olarak engelli vatandaşlarımızın gündelik hayatlarını kolaylaştırmak adına Engelsiz Yaşam Merkezimizi hizmete kazandırdık. Rehabilitasyon Merkezlerine ulaşamayan vatandaşlarımıza bu merkezimizde verilen çeşitli eğitimlerle gelişimlerine katkıda bulunduk. Tesisimizi, özel gereksinimli kardeşlerimizin hayat kalitesini yükseltecek, ihtiyaçlarına cevap verecek bir merkez haline dönüştürdük. Amacımız kardeşlerimize faydalı olmak. Hem aileleri hem de engelli kardeşlerimizin yüzünden tebessüm hiç eksik olmasın’’ dedi.

Engelsiz Yaşam Merkezi’nde, sosyal ve kültürel faaliyet hizmetleri verilerek Özel gereksinimli vatandaşların gün boyu keyifli ve eğlenceli vakit geçirmeleri sağlanıyor. Tesise gelecek olan vatandaşlar, aileleriyle birlikte burada düzenlenecek olan etkinliklere katılım sağlarken çeşitli gezilerle ilçe Ankara turu yapma fırsatı buluyor.