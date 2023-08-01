Engelsiz yaz kurslarında en tatlı şenlik

Sakarya Büyükşehir SGM’de her gün farklı bir etkinlik düzenleniyor. Son olarak özel çocuklara yönelik ‘Dondurma Şenliği’ düzenlendi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Engelsiz Hobi Atölyeleri yaz dönemi eğitimlerinde etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Engelli bireylerin sosyal çalışmalara katılmaları, yeteneklerini keşfetmeleri için gerçekleştirilen atölyeler, aileler ve kursiyerler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Engelsiz Yaz Okulu’nda okuma-yazma, filografi, müzik, ahşap boyama, mutfak, tasarım, geri dönüşüm, takı tasarımı, ekoloji, görsel sanatlar ve halk dansları gibi geniş yelpazede sunulan eğitimlerin yanı sıra SGM bahçede gerçekleştirilen etkinlikler de unutulmaz anlara sahne oluyor.

Bu çerçevede SGM’nin özel çocukları Dondurma Şenliğinde buluştu. Sıcak havaların etkisini gösterdiği bugünlerde en vazgeçilmez lezzet olan dondurmayı bu sefer özel çocuklar külahlara doldurdu. Farklı lezzetlerdeki dondurmalarla sıcak havada içini serinleten engelsiz yürekler şenlik sonrası oyunlar oynadı, şarkılar söyledi ve eğlencenin tadını çıkardı.