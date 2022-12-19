Engin Fırat: 'Ülke tanıtımımız adına çok büyük bir fırsatı kaçırdık'

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, dün Arjantin’in şampiyonluğuyla sona eren 2022 Dünya Kupası’nın, takımların son düdüğe kadar ortaya koydukları efor ve mücadeleleriyle doyurucu bir turnuva olarak geçtiğini söyledi. Fırat, takımların genelinin hem fiziksel hem de taktiksel açıdan üst seviye performans gösterdiklerini belirtirken, turnuvanın zayıf halkası olarak hakemleri gösterdi. Hakemlerin performansını görünce Cüneyt Çakır’ın Katar’da düdük çalamamasına bir kez daha üzüldüğünü söyleyen teknik adam, Türkiye adına da büyük bir fırsatın kaçtığını dile getirdi.

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, dün Arjantin’in şampiyonluğu ile sona eren 2022 FIFA Dünya Kupası ile ilgili görüşlerini aktardı. 20 yıldır Türk Milli Takımı’nın katılamadığına vurgu yapan Fırat, "Bizim milli takımımız maalesef dünya kupalarına katılamıyor. Son katıldığımızın üzerinden 20 yıl geçti. Şu anda 20-25 yaşında olan gençlerimiz bunu ya görmedi ya da hatırlayamayacak kadar küçüklerdi. Zaten böyle bir hasret içindeyken, bizim olmadığımız turnuvalarda dünyada bizi başarıyla temsil eden hakemlerimizin önünü kesmek gerçekten çok akıl alır bir şey değil. Bu hakemimiz ve ekibi 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda, 2014 Dünya Kupası’nda ve 2018 Dünya Kupası’nda yarı finalleri yönetti. Bütün bu turnuvalarda takım olarak yoktuk ama hakemlerimiz bizi temsil ediyordu, onlarla hem adımızı duyuruyorduk hem de bu ruha dahil oluyorduk. Cüneyt Hoca bu kupaya da gitseydi bildiğim kadarıyla dünyada bunu gerçekleştiren ilk hakem olacaktı" ifadelerini kullandı.

"Cüneyt Çakır finali yönetirdi"

Dünya Kupası’nda hakem performansları hakkında da konuşan Fırat, "Kupadaki hakem performanslarına baktığımızda finali kesinlikle Çakır yönetirdi diye düşünüyorum. Aslında kendi ellerimizle ülkemizi böyle bir tanıtım imkanından mahrum bıraktık. Hatta bu rekor başarıyla dünya futbol tarihine geçme fırsatını da elimizin tersiyle ittik. Umarım bundan sonraki dünya kupaları hem takım hem de hakemlerimizle temsil edildiğimiz, ülkemize gurur, coşku ve sevinç getirecek turnuvalar olur" şeklinde konuştu.