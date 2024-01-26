Engin Fırat, Asya Kupası'nın özel konuğu oldu

Kenya Teknik Direktörü Engin Fırat, FIFA’nın, Kenya’nın Afrika Şampiyonası’na katılmasını yasaklamasının ardından, turnuvayı analiz etmek üzere Asya Kupası’na davet edildi.

Orta Doğu’da Kenya’nın, Katar’a karşı aldığı 2-1’lik galibiyetin ardından Asya Kupası’nın iki resmi yayıncısından biri olan Al Kass Sports kanalı, uzman görüşlerinden yararlanmak için Teknik Direktör Engin Fırat’ı turnuva boyunca yayınlarında ağırladı.

Engin Fırat, yine özel davetli olarak Afrika Şampiyonası’nın son maçlarını izlemek üzere önümüzdeki günlerde Katar’dan ayrılarak Fildişi Sahili’ne geçecek. Kasım ayında Seyşelleri 5-0 yenerek Kenya tarihinin en farklı deplasman galibiyetine imza atan deneyimli teknik adam, Afrika Şampiyonası’nın ardından mart ayındaki turnuvanın hazırlıkları için çalışmalarına Nairobi’de devam edecek.