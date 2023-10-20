Engin Fırat, Avrupa'ya dönüyor

Kenya Milli Takım Teknik Direktörü Engin Fırat, Rusya maçının ardından Avrupa takımlarının dikkatlerini üzerine çekti. Rusya ekibi CSKA Moskova ve Rubin Kazan’ın yanı sıra Azerbaycan ve Kosava milli takımları da Engin Fırat ile ilgileniyor.

Türk Teknik Direktör Engin Fırat’ın çalıştırdığı Kenya, Antalya’da oynanan hazırlık maçında Rusya’ya son dakika yediği golle 2-2 berabere kaldı. Rusya Teknik Direktörü Valeri Karpin, maç sonrası yaptığı açıklamada, Kenyalı oyuncuların Kamerun’un kadrosundaki oyuncular gibi önemli liglerde oynamadığını ama çok daha sistemli ve iyi çalışmış bir takım olduklarını söyleyerek, Türk çalıştırıcı Engin Fırat’tan övgü ile bahsetti.

CSKA Moskova ve Kosova Milli Takımı, nabız yokluyor

Eylül ayında son Asya şampiyonu Katar’ı deplasmanda 2-1 mağlup eden ve ekim ayında Rusya’yla son dakika yenilen golle 2-2 berabere kalarak Kenya’ya tarihi başarılar kazandıran Engin Fırat, Katar ve Suudi Arabistan takımlarından sonra Avrupa takımlarının da ilgi odağı haline geldi. Rusya Süper Ligi’nden CSKA Moskova ve Rubin Kazan, maçın hemen ardından Türk teknik direktörün menajeriyle irtibata geçerken, geçtiğimiz aylarda görüşmelerin gerçekleştirildiği Azerbaycan ve Kosova milli takımlarının da temaslarını sıklaştırdığı öğrenildi.

Yabancı medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre Engin Fırat’ın verilen sözlerin tutulmamasından rahatsız olduğu ve kasım ayında Gabon ve Fildişi Sahili ile oynanacak Dünya Kupası Elemeleri maçları öncesinde yeni durağını seçeceği vurgulandı.