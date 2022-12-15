Engin Fırat'tan Dünya Kupası değerlendirmesi

Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, 2022 Dünya Kupası’nda ortaya koydukları performans sonucunda Arjantin ve Fransa’nın finale kalmasını hak edilmiş bir başarı olarak nitelendirdi. Tecrübeli teknik adam, Neymar, Ronaldo ve Messi’nin ise turnuva boyunca özellikle topsuz oyunda etkisiz kaldıklarını söyledi.

Kenya Milli Takımı Teknik Direktörü Engin Fırat, Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’nı değerlendirdi. Turnuvada yıldız oyuncuların bireysel performanslarının fazla ön plana çıkmamasından dolayı taraftarların istediğini tam olarak alamadığını dile getiren Fırat, "Dünya futbolunda takımların taktik olarak ne kadar geliştiğini gözler önüne serdi. Turnuvadaki takımlar alan savunmayı ve topun yönüne doğru kaymaları o kadar iyi uyguluyor ki boş alan bulmak çok zor oluyor. Türkiye’de hiç alışık olmadığımız ileride agresif basma ve kontra pres uygulamalarını da birçok takımda gördük. Bundan dolayı kaleden rahat oyun kurmak zorlaştı. Açıkçası, her teknik direktör için uluslararası futbolun hangi yöne doğru gittiği net bir şekilde görülebiliyor bu turnuvada. Sıradan oyunculardan kurulu Japonya, teknik direktörü Hajime Moriyasu liderliğinde takım oyunuyla neler yapılabileceğini herkese göstermiş oldu. Hatta Fas’ın daha kaliteli oyunculara sahip takımların arasından sıyrılıp yarı finale kadar çıkmasının nedeni de bu" ifadelerini kullandı.

"Neymar, Ronaldo ve Messi topsuz oyunda yoktu"

"Turnuvada takımlar büyük bir taktik disiplin içerisinde, oyun planına sadık kalarak ve hep birlikte yüksek efor sarf ederek performanslarını gösterdiler" diyen Engin Fırat, cümlelerine şöyle devam etti:

"Bu üst düzey mücadeleyi sergilemeyen sadece üç oyuncu vardı; Neymar, Ronaldo ve Messi. Bu oyuncular topsuz oyunda yoktu ve hocaların buna göre çözüm bulması gerekiyordu. Lionel Scaloni ilk maçlardan sonra dersini çıkarıp Di Maria ve Martinez’i ilk 11’den çıkarıp, çalışkan ve çabuk Alvaraz’i, Messi’nin yanına koydu ve orta sahaya bir oyuncu monte etti. Bu şekilde orta sahayı kontrol etti ve çabuk geçiş oyunuyla Messi’yi kaleye çok daha yakında topla buluşturup sonuca gitti. Portekiz’de Fernando Santos hiç bir çözüm bulamadı ve en basitini seçti, Cristiano Ronaldo’yu yedek bıraktı. O zaman neden bu turnuvaya getirdi diye sorulur tabii ki."

"Arjantin ve Fransa hak ederek finale kaldı"

Turnuva genelinde genç yıldız adayları olarak Almanya’dan Musiala, İspanya’dan Pedri ve Gavi ve İngiltere’den Bellingham’ın ön plana çıktığını aktaran Teknik Direktör Engin Fırat, "Bu kadar takım oyunundan bahsederken, bunun sınırının da olduğunu söylemek gerek. Takım oyunu, oyuncu kalitesiyle birleştiği zaman ortaya şampiyon bir takım çıkar. Bundan dolayı da Arjantin ve Fransa hak ederek finale kaldı. Özellikle Fransa’nın oyuncu potansiyeli inanılmaz. Şu an Dünya Kupası’nda olmayan oyuncularıyla bile dünya şampiyonu olabilecek bir kadro kurulabilir. Benzema, Kimpembe, Kante, Digne, Pogba ve diğerleri. Hepsi pozisyonlarında dünyanın en iyileri arasında yer alan elit sporcular. Bu kadar eksiğin üzerine Fas karşısında Rabiot’u hastalığı nedeniyle oynatamayınca orta sahada normale göre zorluk yaşasalar da göze hoş gelen, coşkulu bir futbol oynuyorlar. Mbappe de gelecek dönemde dünya futbolunun süper starı olacağını kanıtlıyor" şeklinde konuştu.

"Portekiz ve İran’ın tecrübeli hocaları sınıfta kaldı"

Dünya futbolunda taktiğin, ferdi yeteneklerin önüne geçtiği dönemde, teknik direktörlerin taktik becerileri daha fazla önem taşıdığına vurgu yapan tecrübeli teknik adam, "Bu turnuvada Arjantin’in genç hocası Lionel Scaloni bundan dolayı ön plana çıkarken, Portekiz ve İran’ın tecrübeli hocaları sınıfta kaldı. Burada hocalıkta yaş konusu önemli diye düşünülebilir ama bence kesinlikle değil, önemli olan güncel olmak. Bu sezon Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus’un genç hocalarımıza adeta taktik dersi vermesi buna çok yakınımızdan bir örnek" diyerek sözlerini noktalandırdı.