Engin Koyun: 'Kocaelispor'u hak ettiği yere götüreceğimize inanıyorum'

siyahlı kulübün eski futbolcularıyla bir araya geldi. Düzenlenen organizasyonda konuşan Başkan Koyun, "Kocaelispor’da son yıllarda olmayan güzel bir kenetlenme var. Herkes şu anda Kocaelispor’un etrafına kenetlenmiş, iyi bir birliktelik yakalanmış. Bu birliktelik ve kenetlenmeyle Kocaelispor’u hak ettiği yere götüreceğimize inanıyorum" dedi.

Kocaelispor yönetimi ve 1966 yılından günümüze yeşil-siyahlı formayı terletmiş futbolcular, kahvaltı organizasyonunda bir araya geldi. Kocaelispor Başkanı Engin Koyun ev sahipliğinde düzenlenen organizasyona eski futbolcuların yanı sıra kulübe hizmet etmiş teknik direktörler de katıldı. Başkan Koyun, eski sporcuların Passolig kartı çıkartılarak müsabakalarda misafir edileceğini kaydetti. Organizasyon sonunda eski futbolculara Kocaelispor atkısı hediye eden Başkan Koyun, "Kocaelispor büyük camia olarak anılıyor. Bu büyüklüğü de taçlandırmamız gerekiyordu. 1966 yılından bu güne kadar kulübümüze hizmet etmiş bütün futbolcuları bir ara getirdik. Onların fikirlerini önemsediğimizi ve şu anda Kocaelispor’umuzun hedefe giderken ne gibi katkıları olur diye istişare yaptık. Bence son yıllarda yapmış olduğumuz en güzel toplantılardan bir tanesi olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"Kocaelispor’u hak ettiği yere götüreceğimize inanıyorum"

Kocaelispor’un, Trendyol 1. Lig’deki iyi gidişatına dair de değerlendirmelerde bulunan Başkan Koyun, "Kocaelispor geçmişten şampiyonluk ve Türkiye kupalarında büyük bir iz bırakmış. Gelinen noktada Türkiye’nin önemli hocasını ve ekibini takımın başına getirdik. Yapmış olduğumuz transferlerde herkes tarafından takdir ediliyor. Bugün puan olarak da ikinci sıradayız biliyorsunuz. Bugün bütün unsurları gösterir ki artık Kocaelispor hak ettiği lige gitsin. Biz de hedefe giderken yönetim olarak elimizden gelen her türlü katkıyı sağlıyoruz. Kocaelispor’da son yıllarda olmayan güzel bir kenetlenme var. Büyükşehir belediye başkanı olsun, sivil toplum kuruluşları olsun, siyasi partilerimiz olsun, sendikalar olsun taraflı tarafsız herkes şu anda Kocaelispor’un etrafına kenetlenmiş, iyi bir birliktelik yakalanmış. Bu birliktelik ve kenetlenmeyle Kocaelisporu hak ettiği yere götüreceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Alper Boğuşlu: "İyi ki burada zamanımız geçmiş"

Kocaelispor’un eski kalecilerinden ve bir dönem A Milli Futbol Takımı kaleci antrenörlüğü de yapan Alper Boğuşlu ise, "Bir araya gelmekten çok mutlu olduk. Hepimiz için çok anlamlı. Uzun süredir görüşmediğimiz arkadaşlarla bir araya geldik ki onlarla Kocaelispor’un başarısı için görev paylaşmıştık. Kocaelispor’a şampiyonluk yolunda bol şanslar diliyorum. Buradaki maçlara davet aldık. Umarım bütün maçlarda Kocaelispor’un bu şampiyonluk yolundaki başarılarında mutluluklarını paylaşırız. Kocaelispor’da oyuncu olarak görev aldım. Hoca olarak da görev aldım. En çok da maddi ve manevi olarak çok şey aldım diye düşünüyorum. Çünkü 9 yıl futbolcu 3 yıl da hocalık yaptım. Yurt içinde, yurt dışında önemli müsabakalar oynadık, mutlu olduk. İkinci ligde şampiyonluk, birinci ligde kupa şampiyonluğu yaşadım. Hoca olarak da yine kupa şampiyonluğu yaşadım. Birini Trabzonspor’dan birini Beşiktaş’tan almıştık finalde. Bunun için çok gururlu ve mutluyuz. İyi ki burada bu kadar zamanımız geçmiş. Onlarla da gurur duyuyoruz. Kocaelispor’a da yeni başarılar, kupalar, mutluluklar diliyorum” şeklinde konuştu.

Katılımcılar

Programa yeşil-siyahlı kulübün eski teknik direktörleri Güvenç Kurtar ve Engin Korukır ile eski futbolcular; Erhan Aslan, Nihat Köksal, Ahmet Asena, Sümer Yüzer, Metin Karabıyık, Murat Kandil, Ramiz Soydaş, Soner Alp, Bülent Gemici, Veli Akbaş, Baha Ün, Kamil Öztezer, Bülent Gürbey, Mustafa Pakyürek, Mustafa Çapanoğlu, Fevzi Açıkgöz, Murat Vatansever, Aydın Artarlar, Cem Sinan Vergül, Engin Öztonga, Cenker Aziz Dirlik, Metin Özkan, Tuncay Akgün, Alper Boğuşlu, Osman Karakaya, Orhan Öztürk, Metin Karabıyık, Bülent Özer, Nuri Çolak, Mehmet Teoman Özkan, Barbaros Kırdar, Bülent Baturman, Turgay Ersönmez, Hakan Arıkan, Özden Öngün, Faruk Yiğit, Zihni Kaya, Senad İbriç, Mahmut Aydın, Mahir Danabay, Erol Usta katıldı.