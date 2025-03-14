Engin Otomotiv'den Gümüşyaka'ya Ana Sponsorluk Desteği

Silivri temsilcisi, Engin Otomotiv’in desteğiyle şampiyonluk hedefi doğrultusunda büyük bir adım attı. Engin Otomotiv’in yönetimi, kulübün başarıları için önemli bir finansal kaynak sağlarken, Gümüşyakaspor’un hedeflerine ulaşması adına desteklerini esirgemeyeceklerini açıkladı. Kulübün 2024-2025 sezonundaki şampiyonluk iddiası, Engin Otomotiv’in desteğiyle daha da güçlendi.

ÖZÇAKICI’DAN ERGİN ENGİN’E TEŞEKKÜR ZİYARETİ VE PLAKETİ

Gümüşyakaspor Kulüp Başkanı Feyyaz Özçakıcı ve yönetim kurulu üyeleri, Engin Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Engin’i makamında ziyaret etti. Ziyaret sırasında Özçakıcı, Engin’e kulüp adına teşekkür plaketi sundu. Başkan Özçakıcı, şampiyonluk hedeflerine olan inancını vurgulayarak, "Bu sezon kupayı birlikte havaya kaldıracağız" şeklinde bir söz verdi.

ENGİN: “HER ZAMAN SPORUN VE GENÇLERİN YANINDAYIZ”

Sponsorluk anlaşmasının ardından Engin Otomotiv Yönetim Kurulu Başkanı Ergin Engin de bir açıklama yaptı. Engin, her zaman sporun ve gençlerin yanında olduklarını belirterek, bu desteğin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti. “Spora desteğimiz devam edecek. Her zaman sporun ve gençlerin yanındayız” diyen Engin, şampiyonluk için güçlü bir beklenti içinde olduklarını belirtti. Engin, “Bu yıl şampiyonluk bekliyoruz. İnşallah hedefimize ulaşacağız. Gençlerin sporla daha fazla ilgilenmelerini, hırslarını arttırarak kendilerini geliştirmelerini istiyoruz” diye konuştu.

Engin, aynı zamanda sponsorluk anlaşmasının sadece finansal bir katkı değil, aynı zamanda genç sporcuların moral ve motivasyonunu artırmayı amaçlayan bir destek olduğunu vurguladı. "Gençlerin sadece sporcu olarak değil, karakterli bireyler olarak yetişmelerine de katkı sağlamayı hedefliyoruz. Sporun gücü, gençlerin daha sağlıklı, disiplinli ve kararlı bireyler olmalarına olanak tanıyacaktır" dedi.

GÜMÜŞYAKASPOR’UN HEDEFİ: ŞAMPİYONLUK

Gümüşyakaspor, Engin Otomotiv’in katkılarıyla bu sezon oldukça iddialı bir şekilde ligdeki yerini almak ve en yüksek başarıyı elde etmek istiyor. Kulüp Başkanı Feyyaz Özçakıcı’nın da belirttiği gibi, takımın motivasyonu oldukça yüksek ve Engin Otomotiv ile yapılan bu anlaşma, şampiyonluk yolunda önemli bir kilometre taşı olacak. Gümüşyakaspor’un 2024-2025 sezonunda şampiyonluk için gösterdiği azim, tüm kulüp üyelerinin ve sponsorlukla güç kazanan genç sporcuların moral kaynağı olmaya devam edecek. Engin Otomotiv’in katkılarıyla bu sezonda büyük bir başarıya imza atılması bekleniyor.