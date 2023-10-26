Engin ve Dilan Polat'a ait iş yerlerinde aramalar devam ediyor

Engin ve Dilan Polat’a ait 15 adres için arama kararı verilmesinin ardından Beşiktaş ve Fatih’teki iş yerlerinde polis ekiplerince başlatılan aramalar devam ediyor.

Engin Polat ve Dilan Polat’a ait 15 adres için arama kararı verilmesinin ardından Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 adreste arama başlatıldı. Beşiktaş ve Fatih’te Engin Polat ve Dilan Polat’a ait olan iş yerlerinde polis ekipleri tarafından aramaların devam ettiği öğrenildi.