English Time Kurslarından Afet Bilinci Eğitimi İçin Örnek Adım

Silivri English Time yöneticileri Merve Kuvac ve Büşra Demirkaya, öğrencilerine yönelik Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi planlaması için Silivri Arama Kurtarma ve AFAD İlçe İşleri Müdürü Uğur Tozlu ile bir araya geldi.

Silivri’de eğitim veren English Time kurslarının yöneticileri Merve Kuvac ve Büşra Demirkaya, kurslarında eğitim gören öğrencilerin Afet Bilinci ve Farkındalık Eğitimi alması için önemli bir girişimde bulundu. Bu kapsamda, Silivri Arama Kurtarma (SAK) ile istişarelerde bulunarak, afetlere hazırlık konusunda planlamalar yapıldı.

Görüşmeye, aynı zamanda AFAD İlçe İşleri Müdürü görevini yürüten Silivri Zabıta Müdürü Uğur Tozlu da katıldı. Toplantıda, afetlere karşı toplumsal farkındalığın artırılması ve bu bilincin öğrencilere kazandırılması konuları ele alındı. Eğitimlerin detaylarının değerlendirildiği buluşmada, iş birliği ile hayata geçirilecek projelerin önemi vurgulandı.

Silivri Arama Kurtarma ekipleri, afet bilincine yönelik duyarlılıkları için kurs yöneticilerine teşekkür ederek, bu yaklaşımın diğer eğitim kurumlarına da örnek teşkil etmesini dilediklerini ifade etti.