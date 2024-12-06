English Time Silivri'den İlçe Milli Eğitim Müdürü'ne Teşekkür Ziyareti
English Time Silivri Kurum Müdürü Merve Kuvac ve Eğitim Danışmanı Büşra Demirkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat'ı makamında ziyaret etti.
English Time Silivri Kurum Müdürü Merve Kuvac ve Eğitim Danışmanı Büşra Demirkaya, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Hakkı Damat’ı makamında ziyaret etti.
Ziyarette, özel öğretim kurumlarına verilen destekler için teşekkür edilirken, eğitime yönelik iş birliği ve katkılardan duyulan memnuniyet dile getirildi. Kurum yetkilileri, İlçe Milli Eğitim Müdürü Damat’a kabulü ve eğitim alanındaki çalışmalarına sağladığı desteklerden dolayı teşekkürlerini sundu.
Ziyaretin ardından yapılan açıklamada, eğitimin güçlenmesi adına iş birliğinin devam edeceği mesajı verildi.