Enise Töre Uzunoğlu'nun ikinci kitabı 'Adı: Kadınlar' çıktı

Bilişim teknolojileri mezunu, evli ve iki çocuk annesi Enise Töre Uzunoğlu ilk kitabı ‘Sonsuz ol annem’ ve ikinci kitabı ‘Adı: Kadınlar’ ın çıkışı hikayesini paylaştı.

Genç yazar “Yazmaya olan ilgim okul yıllarında başladı. Çeşitli yarışmalara katılıp ödüller aldım. Öğretmenlerinin desteğini hep hissettim. Onlar, benim ilerde iyi bir yazar olacağını söylediklerinde bu bana hayal gibi gelirdi. Yıllar sonra bir gün karar verdim yazmaya. Çok büyük bir acı yaşamış ve yıllarca onunla baş etmekle uğraşmıştım. Ve ilk kitabım sonsuz ol annemi yazdım. Bu kitapta küçüklüğünden beri annesini kaybetmekten korkan, onun hastalıkları ile büyüyen bir kız çocuğunun hayat hikayesini anlattım ve bu kız büyüdüğünde korktuğu başına geldi annesinin ölümü ile hayatı darmadağın oldu. Ölüm ile nasıl başa çıkılır, bu acı ile nasıl yaşanır, bir anne nasıl ölümsüz şekilde yaşatılır hepsi “sonsuz ol annem” kitabında yazdım."

‘Okuyan her kadın kendinden bir şeyler mutlaka bulacak’

"İkinci kitabım Adı: Kadınlar ise kadınların yaşadığı zorluklardan yola çıkarak yazdım. Ben bir kadın olarak hayatın her aşamasında mücadele ediyorum. Çalışıyorum, emek veriyorum, çaba harcıyorum, kazanmak için uğraşıyorum. Her kadın kendi hikayesini yazar, bende farklı kişilikte farklı hayatlar yaşayan birçok kadına hayat verdim kitabımda. Birçok kadına yol olmak istedim. İçlerindeki gücü fark etsinler ve asla pes etmesinler diye adı kadınlar kitabını yazdım. Okuyan her kadın kendinden bir şeyler mutlaka bulacak ve atamadığı o adımları atmak için cesaret bulacak kendinde "

“İlk kitabımın çıkışında maddi ve manevi desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Sayın Volkan Yılmaz ve Belediye Başkan yardımcımız Sayın Emre Sarısaltıkoğlu’na sonsuz teşekkür ediyorum”